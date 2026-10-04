В 63 года умерла исполнительница песни из фильма "Телохранитель" Сасс Джордан

Умерла Сасс Джордан, исполнившая песню для фильма "Телохранитель" В 63 года умерла исполнительница песни из фильма "Телохранитель" Сасс Джордан

Москва4 окт Вести.Канадская рок-певица Сасс Джордан, исполнившая песню для фильма "Телохранитель" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером, умерла в возрасте 63 лет. Об этом написали ее родные в личном блоге певицы.

Последний концерт Джордан состоялся 18 сентября, после чего она отменила оставшиеся выступления из-за серьезного заболевания.

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Певица выступила со своим дебютным альбомом Tell Somebody в 1988 году, а спустя год она получила премию Juno как самая перспективная вокалистка. Международную известность Джордан принес альбом Racine 1992 года. В том же году она записала песню Trust in Me с Джо Кокером для "Телохранителя".