Москва19 сен Вести.Сестра американской "королевы кантри", певицы Долли Партон Стелла раскрыла последнее желание звезды. Об этом сообщает телеканал CBS.

Она рассказала, что певица скрывала свой диагноз от поклонников и даже некоторых родственников до самой кончины.

Последнее, о чем Долли попросила меня, была молитва сказала Стелла Партон

Сестра певицы подчеркнула, что семья по-прежнему не раскрывает, какой тип рака был у "королевы кантри", потому что Долли не давала им на это разрешения.

Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет 25 августа. Она считается одной из самых успешных певиц в жанре кантри. В 2023 году она заняла 27-е место в списке 200 величайших певиц всех времен по версии журнала Rolling Stone.