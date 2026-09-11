Москва11 сен Вести.Расположенный в штате Теннесси международный аэропорт Нэшвилла будет переименован. Его назовут в честь уроженки штата, скончавшейся в конце августа певицы Долли Партон.

Финальный вариант названия пока не утвержден. Процесс переименования может растянуться на несколько месяцев, сообщает ТАСС.

Сегодня администрация международного аэропорта Нэшвилла единогласно шестью голосами одобрила начало процесса изменения названия аэропорта в честь Долли Партон отмечается на сайте авиагавани Нэшвилла

За Нэшвиллом закрепилось неофициальное прозвище "Музыкальный город США" и "Столица американского кантри и блюза". Именно в этом городе достигла успеха Долли Партон.

Будущая звезда, ставшая королевой кантри, родилась в штате Теннеси в небольшом доме на берегу реки Литл-Пиджен в Питмен-Сентере. В 1967 году она выпустила песню Dumb Blonde, а ее композиция Jolene 1973 года попала в сотню величайших песен кантри и в 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Певица получила 10 премий "Грэмми", специальную награду "Грэмми" за жизненные достижения и Премию имени Джина Хершолта. На "Аллее славы" в Голливуде была установлена именная звезда Партон.

Партон скончалась в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить все флаги в Соединенных Штатах в память об умершей исполнительнице.