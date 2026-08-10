Пентагон переименовал одну из своих авиабаз в честь Линдси Грэма Пентагон: авиабаза ВВС США Чарльстон переименована в честь Линдси Грэма

Москва10 авг Вести.Министерство войны США официально переименовало авиабазу ВВС США Чарльстон в штате Южная Каролина в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети X.

По информации местной телестанции WCIV, на церемонии переименования присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов США Скотт Бессент, младшая сестра покойного сенатора Дарлин Грэм, а также другие официальные лица.

Добро пожаловать на объединенную базу Линдси Грэм! прокомментировала событие пресс-служба Пентагона

Ранее газета The Washington Post заявила, что у главы киевского режима Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху произошел конфликт на похоронах Линдси Грэма.

До этого предприниматель Виктор Бут со ссылкой на свои источники заявил, что украинцы могли отравить Грэма, чтобы Зеленский получил повод приехать в США.