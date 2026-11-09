Пианист круизного лайнера выпал за борт и девять часов дрейфовал в Тихом океане

Упавшего за борт пианиста спасли после девяти часов дрейфа в Тихом океане Пианист круизного лайнера выпал за борт и девять часов дрейфовал в Тихом океане

Москва9 ноя Вести.Пианист круизного лайнера Royal Caribbean Ovation of the Seas выпал за борт и девять часов дрейфовал в Тихом океане. Мужчине удалось выжить, его спасли местные рыбаки, пишет британская газета The Guardian.

Как сообщает издание, мужчина провел в океане девять часов в десятках километров от берега. Его заметили местные рыбаки, возвращавшиеся с промысла. Они подняли его на борт и оперативно вызвали спасателей. Пианист признался, что уже не надеялся на чью-либо помощь.

По словам рыбака, музыкант выжил благодаря теплой воде, температура которой составляла около 24 градусов. Когда пострадавшего доставили на берег, его госпитализировали.

Ранее в Тихом океане обнаружили 18-летнего рыбака из Папуа – Новой Гвинеи. Он дрейфовал в лодке 41 день, за которые его унесло примерно на две тысячи километров от дома.