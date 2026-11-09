Москва9 нояВести.Выясняются обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает прокуратура Москвы в MAX.
По предварительным данным, не имеющий права управления транспортными средствами юноша 2009 года рождения двигался на автомобиле Hyundai по Машкинскому шоссе.
Подросток не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в остановку общественного транспорта.
В результате ему и троим его пассажирам 2007 и 2009 г.р. потребовалась медицинская помощьговорится в публикации
Установление всех обстоятельств и причин дорожной аварии, а также ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки контролирует прокуратура Северо-Западного административного округа столицы.