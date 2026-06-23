Москва23 июнВести.Ураганный ветер нанес существенные повреждения одной из старинных церквей в Челябинской области, в селе Большой Куяш Кунашакского округа, сообщает ГТРК "Урал".
ЧП произошло в малом храме в честь Рождества Христова, который находится на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Этой церкви уже больше 200 лет.
Снесен и разрушен малый купол с крестом. Также повреждены секции кованого ограждения, частично разрушены столбикиговорится в сообщении
К счастью, никто из людей не пострадал, сообщил настоятель храма отец Игорь.