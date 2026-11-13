Уровень доверия к Путину превысил 75% ВЦИОМ: уровень доверия к Путину превысил 75%

Москва13 ноя Вести.Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину среди россиян составляет 75,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Уровень одобрения его деятельности составляет 71,4%.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 75,1% участников опроса отмечается на сайте ВЦИОМ

Деятельность правительства России одобряют 42,9% опрошенных, а работу его председателя Михаила Мишустина – 43,1%. О доверии к главе кабмина РФ заявили 53,5% респондентов.

Уровень поддержки "Единой России" составил 32,8%, КПРФ - 14,7%, ЛДПР - 9,3%, "Справедливой России" - 3,4%, "Новых людей" - 9%.

Опрос проходил в период со 2 по 8 ноября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.