Москва6 ноя Вести.Уровень доверия российских граждан президенту России Владимиру Путину составил 77,5%. Соответствующие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ.

Опрос проводился с 26 октября по 1 ноября, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,5% участников опроса говорится в публикации

Вместе с тем 71,6% опрошенных заявили о своем одобрении деятельности Путина на посту главы государства.

Деятельность правительства России в свою очередь одобряют 45,4% респондентов. Уровень одобрения работы Михаила Мишустина на посту премьер-министра составил 46,2%. О доверии главе российского кабмина заявили 55,6% граждан.