Более 72% россиян выразили доверие Путину ВЦИОМ: более 72% россиян доверяют Путину

Москва4 сен Вести.Свыше 72% россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину. Такие сведения публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,2% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 66,9% говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ

Деятельность российского правительства одобряют 43,3% респондентов, а работу его председателя Михаила Мишустина - 43,1% опрошенных. О доверии главе кабмина заявили 52,6% россиян.

Из результатов опроса также следует, что председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,3%, о доверии лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову высказались 25% респондентов, у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого 20,3%, а председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву доверяют 11,1% участников опроса.

Респонденты также высказали свое отношение к партиям. Так, "Единую Россию" поддерживают 37,2% опрошенных, КПРФ — 11,6%, ЛДПР — 8,7%, "Справедливую Россию" — 5,3%, а "Новых людей" — 11,5% россиян.

Опрос проводился в период с 24 по 30 августа. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.