Уроженку Иркутской области с провалами в памяти нашли во Вьетнаме Во Вьетнаме нашли потерявшую память пенсионерку из Иркутска

Москва22 ноя Вести.В Приангарье ищут родственников пожилой женщины, которую нашли во Вьетнаме. Она утверждает, что ее зовут Лидия Упорова и жила в Иркутске. Об этом сообщили в ПСО "ЛизаАлерт".

Внимание! Помогите найти родственников! С 20 ноября 2026 года находится в медицинском учреждении г. Нячанг. Называет себя Упоровой Лидией Васильевной. Проживала в г. Иркутск говорится на странице регионального отделения волонтеров во "ВКонтакте"

По данным ПСО, женщине более 80 лет. Ее рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые. При поступлении в больницу была одета в черные штаны, черные тапки, голубую рубашку и оранжевую кофту.

Как рассказала россиянка Анна Лось, живущая во Вьетнаме и помогающая землякам в трудных жизненных ситуациях, пенсионерка дезориентирована.

Полиция подобрала Лидию Васильевну за супермаркетом Go далеко от многоквартирных домов. Вьетнамцы местные уверены, что кто-то привез ее туда и оставил там. Она не сама пришла отметила Лось во "ВКонтакте"

Пенсионерка также утверждала, что в Нячанге рядом с продовольственным магазином живет ее дочь Елена Упорова, которой 64 года.

Пока родные не найдены, полиция работает с департаментом соцзащиты для ее размещения.