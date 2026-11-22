Москва22 нояВести.В Приангарье ищут родственников пожилой женщины, которую нашли во Вьетнаме. Она утверждает, что ее зовут Лидия Упорова и жила в Иркутске. Об этом сообщили в ПСО "ЛизаАлерт".
Внимание! Помогите найти родственников! С 20 ноября 2026 года находится в медицинском учреждении г. Нячанг. Называет себя Упоровой Лидией Васильевной. Проживала в г. Иркутскговорится на странице регионального отделения волонтеров во "ВКонтакте"
По данным ПСО, женщине более 80 лет. Ее рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые. При поступлении в больницу была одета в черные штаны, черные тапки, голубую рубашку и оранжевую кофту.
Как рассказала россиянка Анна Лось, живущая во Вьетнаме и помогающая землякам в трудных жизненных ситуациях, пенсионерка дезориентирована.
Полиция подобрала Лидию Васильевну за супермаркетом Go далеко от многоквартирных домов. Вьетнамцы местные уверены, что кто-то привез ее туда и оставил там. Она не сама пришлаотметила Лось во "ВКонтакте"
Пенсионерка также утверждала, что в Нячанге рядом с продовольственным магазином живет ее дочь Елена Упорова, которой 64 года.
Пока родные не найдены, полиция работает с департаментом соцзащиты для ее размещения.