Генконсульство России отслеживает ситуацию с пенсионеркой, найденной в Нячанге

Дипломаты РФ следят за ситуацией с пенсионеркой, потерявшей память во Вьетнаме Генконсульство России отслеживает ситуацию с пенсионеркой, найденной в Нячанге

Москва23 ноя Вести.Российские дипломаты во Вьетнаме следят за ситуацией с пенсионеркой, потерявшей память и найденной в городе Нячанге, идет поиск ее родственников, сообщает генеральное консульство РФ в Хошимине.

Ранее сообщалось, что волонтеры "ЛизаАлерт" ищут в Иркутской области родственников 84-летней женщины, которую нашли с потерей памяти во Вьетнаме. По словам пенсионерки, ее зовут Лидия Упорова. С 20 ноября она находится в медицинском учреждении города Нячанг.

В генконсульстве подтвердили, что волонтеры в медицинском центре помогают вернуть память пенсионерке, у которой нет никаких документов.

Информация генеральному консульству известна. Ведется работа по установлению родственников этой женщины говорится в сообщении

Дипломаты отметили, что всегда готовы помочь россиянам и тщательно отслеживают развитие этого дела.

В понедельник туристическая полиция Пхукета (Таиланд) сообщала, что ищет 74-летнего россиянина, пропавшего 22 ноября.