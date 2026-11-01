Ушаков: ряд делегаций на саммит Россия – Африка добирался не без трудностей

Ушаков о саммите Россия – Африка: ряд делегаций добирался не без трудностей Ушаков: ряд делегаций на саммит Россия – Африка добирался не без трудностей

Москва1 ноя Вести.Некоторые делегации столкнулись с трудностями, когда добирались на саммит Россия — Африка в Москву. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что сорвать крупное мероприятие недоброжелателям не удалось.

Некоторые добирались не без трудностей. Это крупное мероприятие сорвать не удалось, хотя некоторые хотели сообщил Ушаков

Саммит Россия — Африка представляет собой ключевой международный форум для укрепления связей в сфере экономики, безопасности и технологий. Он прошел в 28 по 29 октября в Москве. По итогам мероприятия, было подписано около 150 документов о сотрудничестве.