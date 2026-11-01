Стал известен предмет спора Ушакова и Зарубина Ушаков и Зарубин поспорили о тайминге встреч Путина

Москва1 ноя Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков и Павел Зарубин поспорили о том, сколько продлятся двусторонние встречи российского президента Владимира Путина с лидерами Африки в рамках саммита Россия - Африка, сообщает ИС "Вести".

В один из дней Ушаков подошел к Зарубину и спрогнозировал, что переговоры закончатся в 23.45 мск.

Удивительный уровень прогнозирования… Юрий Викторович, на шесть минут буквально [ошиблись] сказал Зарубин

Помощник российского лидера уточнил - "на пять минут, мой друг".

На следующий день Ушаков вновь подошел к журналисту и предположил, что встреча завершится в 22.55 мск. Однако в это время она даже еще не началась.

Я проиграл сказал Ушаков

Президент РФ Владимир Путин за эту неделю провел отдельные переговоры более чем с 20 зарубежными лидерами на полях двух крупных саммитов, состоявшихся в Москве.