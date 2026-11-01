Москва1 нояВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков и Павел Зарубин поспорили о том, сколько продлятся двусторонние встречи российского президента Владимира Путина с лидерами Африки в рамках саммита Россия - Африка, сообщает ИС "Вести".
В один из дней Ушаков подошел к Зарубину и спрогнозировал, что переговоры закончатся в 23.45 мск.
Удивительный уровень прогнозирования… Юрий Викторович, на шесть минут буквально [ошиблись]сказал Зарубин
Помощник российского лидера уточнил - "на пять минут, мой друг".
На следующий день Ушаков вновь подошел к журналисту и предположил, что встреча завершится в 22.55 мск. Однако в это время она даже еще не началась.
Я проигралсказал Ушаков
Президент РФ Владимир Путин за эту неделю провел отдельные переговоры более чем с 20 зарубежными лидерами на полях двух крупных саммитов, состоявшихся в Москве.