NYT: сооснователь Pizza Hut Карни скончался в возрасте 95 лет

Ушел из жизни сооснователь американской сети Pizza Hut Дэн Карни NYT: сооснователь Pizza Hut Карни скончался в возрасте 95 лет

Москва26 ноя Вести.Сооснователь американской сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни скончался на 96-м году жизни, сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам его сына, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

Дэн Карни, основавший вместе со своим братом Фрэнком сеть пиццерий Pizza Hut, скончался 13 ноября в своем доме в Уичито, штат Канзас отмечает NYT

Pizza Hut - одна из крупнейших в мире сеть пиццерий, основанная в 1958 году. Под этим брендом по всему миру работают более 18 тыс. заведений.