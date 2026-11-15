Москва15 ноя Вести.Американская сеть закусочных Denny's вновь установит памятную табличку с Дженсеном Хуангом, посвященную месту основания технологической корпорации Nvidia в 1993 году. Об этом пишет The New York Post.

Речь идет о стенде с надписью "Место, где зародилась компания стоимостью в $1 трлн". Руководство сети демонтировало ее после ухода Хуанга с поста гендиректора Nvidia из-за скандального романа с китайской предпринимательницей, которую подозревали в шпионаже в пользу Пекина.

Мы устанавливаем табличку в память о разговорах в Denny’s, которые помогли запустить Nvidia. Наш ресторан – это место, где встречаются люди и рождаются идеи, и эта история заслуживает того, чтобы ее сохранили заявили представители Denny's

Хуанг работал в одном из ресторанов сети Denny's, будучи подростком. Он начинал с должности мойщика посуды и со временем дослужился до официанта. В 1993 году Хуанг вместе с инженерами Крисом Малаховски и Кёртисом Примом за одним из столиков закусочной Denny's в Калифорнии разработали концепцию и бизнес-план будущей Nvidia.