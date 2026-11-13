TMZ: к штаб-квартире Nvidia в Калифорнии начали приносить свечи и цветы

У офиса Nvidia в Калифорнии появился стихийный мемориал из свечей и цветов TMZ: к штаб-квартире Nvidia в Калифорнии начали приносить свечи и цветы

Москва13 ноя Вести.Люди приносят свечи и цветы к штаб-квартире Nvidia в штате Калифорния, сообщает портал TMZ.

На опубликованных фотографиях у стены с логотипом компании видно как минимум три букета. На снимок также попал мужчина, который зажигал белую свечу около "мемориала".

Люди были замечены за возложением цветов и свечей перед вывеской Nvidia у штаб-квартиры компании в городе Сант-Клар, штат Калифорния следует из публикации на сайте таблоида

Такой поступок издание связало со скандалом вокруг любовной жизни бывшего главы компании Дженсена Хуанга, которого недавно уличили в интимной связи как минимум с двумя сотрудницами и женщиной, подозреваемой в связях с китайской разведкой.