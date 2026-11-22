Москва22 нояВести.Следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара, случившегося в жилой пятиэтажке Хабаровска на улице Шелеста, в нем погибли двое мужчин и восемь кошек, сообщается в MAX-канале МЧС края.
Огонь возник в квартире на первом этаже, в его тушении участвовали 11 пожарных и 3 единицы спецтехники. До их прибытия самостоятельно из подъезда вышли 15 жильцов. В момент происшествия дома находились три человека.
В больницу с признаками отравления продуктами горения доставлена 54-летняя женщина. Спасти жизнь двум мужчинам 79 и 54 лет не удалось. В задымленной квартире погибли 8 кошек, спасти удалось кота и собакуговорится в сообщении
Предварительно, очаг возгорания находился вблизи кровати около окна. Есть версия, что это была непотушенная сигарета.