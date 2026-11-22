Двое мужчин и восемь кошек погибли в результате пожара в жилом доме в Хабаровске

Устанавливаются причины пожара, унесшего жизни двух жителей Хабаровска Двое мужчин и восемь кошек погибли в результате пожара в жилом доме в Хабаровске

Москва22 ноя Вести.Следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара, случившегося в жилой пятиэтажке Хабаровска на улице Шелеста, в нем погибли двое мужчин и восемь кошек, сообщается в MAX-канале МЧС края.

Огонь возник в квартире на первом этаже, в его тушении участвовали 11 пожарных и 3 единицы спецтехники. До их прибытия самостоятельно из подъезда вышли 15 жильцов. В момент происшествия дома находились три человека.

В больницу с признаками отравления продуктами горения доставлена 54-летняя женщина. Спасти жизнь двум мужчинам 79 и 54 лет не удалось. В задымленной квартире погибли 8 кошек, спасти удалось кота и собаку говорится в сообщении

Предварительно, очаг возгорания находился вблизи кровати около окна. Есть версия, что это была непотушенная сигарета.