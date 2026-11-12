Москва12 нояВести.Полицейские Тюмени установили личность мужчины, который задушил в лифте свою собаку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
Ранее ряд СМИ написал об этом инциденте, который произошел в лифте одного из домов на улице Прокопия Артамонова и попал на видео.
Личность мужчины установленаговорится в сообщении
Полицейские сообщили, что проводят процессуальную проверку, изучают видеозапись и устанавливают очевидцев происшествия.
В ведомстве отметили, что этим действиям будет дана правовая оценка после установления полных обстоятельств.