Москва13 ноя Вести.Правительство Японии прорабатывает вариант временной национализации части значимых промышленных предприятий на случай, если их частные владельцы не смогут найти средств на обновление и модернизацию производств, пишет газета Nikkei.

По сведениям издания, такие планы сейчас готовятся в министерстве экономики, торговли и промышленности. В первую очередь речь идет о выпуске химической и металлургической продукции. Японское законодательство в принципе предусматривает возможность национализации, однако на практике эта мера до сих пор не применялась ни разу.

Предполагается, что государство в таком случае станет временным собственником предприятий, тогда как реальное управление ими сохранят за собой частные компании, которым заводы принадлежали прежде.

Ранее сообщалось, что японское правительство приступило к подготовке законопроекта о национализации ряда военных предприятий. Цель документа — нарастить выпуск боеприпасов и вооружений, а также укрепить возможности страны вести боевые действия в течение длительного времени; в парламент его планируется внести в начале следующего года, передавало агентство Kyodo.

Законопроект должен создать условия для льготного финансирования военных заводов и снабжения их необходимыми ресурсами, при этом управление предприятиями поручат частному бизнесу. Его положения призваны облегчить перевод оборонной промышленности на выпуск принципиально новых вооружений, включая новейшие беспилотные системы с применением искусственного интеллекта. В правительственных проектах, как отмечало агентство, ставится задача в течение пяти лет изменить уровень военного потенциала страны.