В Китае заподозрили Японию в намерении создать свой ядерный арсенал

В Китае предупредили о возможных ядерных амбициях Токио В Китае заподозрили Японию в намерении создать свой ядерный арсенал

Москва28 окт Вести.Японские власти стремятся создать свой ядерный арсенал и теоретически имеют возможность обзавестись несколькими тысячами ядерных боеголовок, заявил ТАСС генсек Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Дай Хуайчэн.

По его словам, стремление ослабить ограничения в ядерной сфере наблюдается с момента прихода к власти нынешнего японского правительства во главе с Санаэ Такаити.

…Правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсенала отметил собеседник агентства

Он заявил, что теоретически власти Японии за несколько десятков дней могут создать тысячи ядерных боеголовок, так как у них есть в распоряжении более 40 тонн плутония.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что реваншистский курс Японии может привести к печальным последствиям.