Москва28 октВести.Японские власти стремятся создать свой ядерный арсенал и теоретически имеют возможность обзавестись несколькими тысячами ядерных боеголовок, заявил ТАСС генсек Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Дай Хуайчэн.
По его словам, стремление ослабить ограничения в ядерной сфере наблюдается с момента прихода к власти нынешнего японского правительства во главе с Санаэ Такаити.
…Правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсеналаотметил собеседник агентства
Он заявил, что теоретически власти Японии за несколько десятков дней могут создать тысячи ядерных боеголовок, так как у них есть в распоряжении более 40 тонн плутония.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что реваншистский курс Японии может привести к печальным последствиям.