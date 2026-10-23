Москва23 окт Вести.Японские университеты наращивают свое участие в оборонных исследованиях на фоне милитаризации страны, несмотря на давнее табу академического сообщества страны, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты напомнили, что в 1950 году Научный совет Японии обязался никогда не проводить исследования в военных целях, а затем открыто выступал против них в 1967 и 2017 годах.

Однако, как пояснила SCMP доцент Университета Тэйке Мисато Мацуока, с 2022 года позиция Научного совета о технологиях двойного назначения стала "более взвешенной".

Благодаря этому в 2026 году университеты и другие образовательные учреждения страны побили рекорд по числу заявок на получение грантов для исследовательских работ от Минобороны Японии - всего была подана 291 заявка против 123 в 2025 году.

Этот рост стал наиболее наглядным на сегодняшний день свидетельством того, что многолетнее сопротивление академического сообщества работе, связанной с военной сферой, ослабевает… Этот сдвиг происходит в то время, когда Токио готовится пересмотреть основные документы по политике безопасности до конца года. В последнем оборонном докладе Японии Китай был назван "главнейшим стратегическим вызовом" страны пишет SCMP

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупредил Японию, что Россия будет принимать меры против милитаристского курса страны. Он подчеркнул, что курс Токио на ремилитаризацию будет иметь для него крайне негативные последствия.

Позднее официальный представитель Министерства обороны КНР Цзянь Бинь заявил, что попытка Японии ремилитаризироваться угрожает миру и стабильности во всей Азии.