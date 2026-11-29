Москва29 нояВести.В 2027 году разница между датами празднования Пасхи в православной и католической традициях составит 35 дней — это максимальный разрыв в XXI веке. Такие подсчеты приводит ТАСС.
Русская Православная церковь отметит Пасху 2 мая, а Римско-католическая церковь — 28 марта, пятью неделями раньшеговорится в сообщении
В обеих традициях праздник приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое по церковным таблицам наступает в день весеннего равноденствия или позднее. В расчетах за дату равноденствия принимают 21 марта.
При этом для определения дат богослужений и праздников Православная церковь по-прежнему использует юлианский календарь, а Римско-католическая — григорианский.
Ранее сообщалось, что понедельник после Пасхи в 2027 году впервые за 6 лет будет выходным.