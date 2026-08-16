В Аэрофлоте рассказали о задачах первого мотофестиваля "Взлет" В Аэрофлоте рассказали, что связывает мотофестиваль "Взлет" и авиацию

Москва16 авг Вести.Первый в истории авиаотрасли мотофестиваль "Взлет", приуроченный ко Дню Воздушного флота, собрал около полутора тысяч мотоциклистов и гостей. О том, что объединяет авиацию и мотоциклетное движение, информационной службе "Вести" рассказал заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев.

В мероприятии приняли участие сотрудники авиакомпаний Аэрофлот, "Россия", "Победа", "Аврора", iFly, Red Wings, Utair, а также работники аэропорта Шереметьево, Ростеха и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"[Фестиваль] связывает авиацию и мотоциклетное движение – там скорость, движение к свободе, движение к заданной цели. Это очень по духу похожие понятия. Порядка шестидесяти компаний принимают участие. В заявке у нас было 340 мотоциклов, порядка полутора тысяч человек. Если говорить про непосредственно наездников, то это порядка 340 мотоциклистов, в целом вместе с двойками – это 560 человек рассказал Перфильев

Ранее сообщалось, что в заезде по Садовому кольцу по случаю закрытия XIII ежегодного Московского мотофестиваля приняли участие несколько тысяч мотоциклистов из 26 клубов.