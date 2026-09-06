Москва6 сенВести.Утром в воскресенье, 6 сентября свыше 70 самолетов задержались на прилет и вылет на юге России, сообщает ТАСС.
Наибольшее количество задержек зафиксировано в аэропорту Сочи, где задерживался 61 рейс, Краснодара и Волгограда.
В аэропорту Волгограда отмечается задержка пяти рейсов, двух на вылет в Москву и четырех на прилет из Москвы, Калининграда и Антальи. Время ожидания от 1 часа 10 минут до 3 часовсказано в публикации
В последний раз Росавиация вводила ограничения в аэропорту Сочи 00.17 мск, мера действовала чуть более трех часов. Аэропорт Геленжика в настоящее время работает в штатном режиме.