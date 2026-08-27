Москва27 авгВести.В Ахтубинске загорелся вагон с сжиженным газом, спасатели ликвидируют пожар по повышенному номеру вызова. Об этом сообщило МЧС России по Астраханской области.
ЧП произошло на ул. Черно-Иванова, д. 4.
Происходит факельное горение вагона с сжиженным газом. На место происшествия были направлены пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда, сотрудники полиции, медики скорой помощи. В тушении задействован пожарный поездговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Всего в тушении задействованы 5 единиц техники и 15 спасателей.
В результате инцидента никто не пострадал.
Иная информация уточняется.