В Ахтубинске загорелся вагон с сжиженным газом, организовано тушение

В Ахтубинске загорелся вагон с сжиженным газом В Ахтубинске загорелся вагон с сжиженным газом, организовано тушение

Москва27 авг Вести.В Ахтубинске загорелся вагон с сжиженным газом, спасатели ликвидируют пожар по повышенному номеру вызова. Об этом сообщило МЧС России по Астраханской области.

ЧП произошло на ул. Черно-Иванова, д. 4.

Происходит факельное горение вагона с сжиженным газом. На место происшествия были направлены пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда, сотрудники полиции, медики скорой помощи. В тушении задействован пожарный поезд говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Всего в тушении задействованы 5 единиц техники и 15 спасателей.

В результате инцидента никто не пострадал.

Иная информация уточняется.