Жителей Ахтубинска эвакуируют в ПВР из-за возгорания вагона с сжиженным газом

Власти Ахтубинска эвакуируют жителей в ПВР из-за возгорания вагона с газом Жителей Ахтубинска эвакуируют в ПВР из-за возгорания вагона с сжиженным газом

Москва27 авг Вести.Власти Ахтубинска эвакуируют жителей некоторых районов в пункты временного размещения (ПВР) из-за возгорания вагона с сжиженным газом. Об этом сообщил мэр города Александр Сиваков.

Точка сбора граждан находится на открытой парковке, вблизи дома №2 по улице Жуковского (напротив магазина №8). Пункты временного размещения расположены в ДК «Речников» (ул. Заводская, 187) и Ахтубинской центральной районной больнице (ул. Саратовская, 38).

Эвакуируются следующие адреса: улица Черно‑Иванова — дома 1, 3, 5, 7; переулок Чаплыгина — дома 1, 4; улица Добролюбова — дом 8. Для транспортировки жителей организован вывоз автобусами. Сотрудники экстренных служб координируют процесс — они помогут каждому попасть на транспорт написал Сиваков в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что особое внимание уделено уязвимым категориям граждан: матерям с детьми, пожилым людям.

Вагон с сжиженным газом загорелся 27 августа на ул. Черно-Иванова, д. 4. Спасатели ликвидируют пожар по повышенному номеру вызова.