Мэр Ахтубинска рассказал о ситуации с горящим вагоном со сжиженным газом

Горящий вагон со сжиженным газом в Ахтубинске еще не потушили Мэр Ахтубинска рассказал о ситуации с горящим вагоном со сжиженным газом

Москва28 авг Вести.Вагон со сжиженным газом в Ахтубинске, загоревшийся накануне еще не потушили, ситуация остается напряженной. Об этом заявил глава города Александр Сиваков.

Полностью погасить огонь пока не удалось. Ситуация остается напряженной, но находится под контролем оперативных служб. В ликвидации пожара задействовано 27 сотрудников пожарной службы написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что на месте организовано дежурство. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и ограничение доступа в опасную зону.

Граждан призвали соблюдать спокойствие и не приближаться к зоне возгорания.

Вагон со сжиженным газом загорелся 27 августа на ул. Черно-Иванова, д. 4. Для жителей некоторых районов были развернуты пункты временного размещения (ПВР).