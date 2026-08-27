В Астраханской области из-за пожара развернули пункты временного размещения Пункты временного размещения развернули для жителей Ахтубинска

Москва27 авг Вести.В Астраханской области развернули пункты временного размещения для жителей Ахтубинска, которых эвакуируют из-за пожара вблизи железнодорожной станции. Об этом сообщил глава города Александр Сиваков.

По его словам, для вывоза людей подготовлены автобусы, сотрудники экстренных служб оказывают помощь и контролируют процесс.

Особое внимание уделено уязвимым категориям граждан: для мам с детьми, пожилых людей организованы места в ЦРБ. Для их транспортировки и размещения выделен отдельный автобус отметил Сиваков в мессенджере МАХ

Ранее сообщалось, что 27 августа на улице Черно-Иванова в Ахтубинске произошло возгорание вагона со сжиженным газом. Пожару был присвоен повышенный номер вызова.