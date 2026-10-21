Одна из раненных в ЛНР пассажирок автобуса находится в крайне тяжелом состоянии

В Алчевской больнице рассказали о состоянии пострадавших пассажиров автобуса Одна из раненных в ЛНР пассажирок автобуса находится в крайне тяжелом состоянии

Москва21 окт Вести.Главный врач Алчевской центральной городской многопрофильной больницы Дмитрий Пышкин рассказал ИС "Вести" о состоянии пострадавших в результате атаки БПЛА на автобус Ростов-на-Дону – Стаханов.

Вчера вечером в Алчевскую больницу доставили двух женщин, пострадавших в результате атаки БПЛА в районе поселка Михайловка Перевальского района. Одна из них находится в состоянии средней тяжести, вторая - в крайне тяжелом.

Пациентка 1988 года рождения с диагнозом осколочное ранение левого плеча госпитализирована в травматологическое отделение. На данный момент ее состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается. Вторая пациентка - 1983 года рождения – с минно-взрывным ранением головы, она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение. Произведена телемедицинская консультация, при стабилизации состояния будет произведен перевод в Луганскую республиканскую клиническую больницу сообщил медик

В результате атаки ВСУ 20 октября всего пострадали четыре человека. В рейсовом автобусе находились десять пассажиров и водитель.