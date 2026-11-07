На главреда издания Oragir.News напали в Ереване

В Армении совершено нападение на главреда издания Oragir.News На главреда издания Oragir.News напали в Ереване

Москва7 ноя Вести.Три человека напали на главного редактора независимого армянского онлайн-издания Oragir.News Геворга Эмин-Терьяна. Об этом сообщается на сайте новостного портала.

Уточняется, что нападение произошло в Ереване. Автомобиль Lexus подрезал машину Эмин-Терьяна. После из иномарки вышли трое неизвестных.

Пассажиры Lexus, затеяв драку, напали на Геворга Эмин-Теряна и избили его руками и ногами. Геворг Эмин-Терян получил ранения говорится в тексте сообщения

После нападения главный редактор издания направился в центральный отдел полиции в Ереване. О том, было ли возбуждено уголовное дело, не сообщается.