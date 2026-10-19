ABC: в Австралии госпитализировали депутата после нападения возле ее приемной

В Австралии напали на депутата Хейнс, она госпитализирована ABC: в Австралии госпитализировали депутата после нападения возле ее приемной

Москва19 окт Вести.На депутата нижней палаты парламента Австралии Хелен Хейнс было совершено нападение возле ее приемной. Политик госпитализирована в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что полиция проводит расследование. По ее информации, нападение на парламентария произошло возле ее приемной в городе Вангаратта в северо-восточной части штата Виктория. Когда политик стояла на парковке, на нее наехал автомобиль. Хейнс тяжело ранена.

На месте был задержан мужчина 43 лет. Физическое состояние Хейнс и мотивы преступника уточняются.

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