В результате драки четыре человека госпитализированы в Лондоне

В Лондоне четыре человека попали в больницу после драки В результате драки четыре человека госпитализированы в Лондоне

Москва10 сен Вести.В Лондоне четырех человек госпитализировали и еще семь задержали после драки с применением холодного оружия, сообщил телеканал Sky News.

Инцидент произошел на Бромли-Хай-стрит примерно в 14.00 (17.00 мск). Один пострадавший находится в критическом состоянии, травмы остальных не представляют угрозы для жизни.

Мы направили бригады скорой помощи, фельдшера на машине быстрого реагирования, сотрудника по реагированию на инциденты и фельдшера высшей квалификации. Мы также направили вертолет скорой помощи Лондона рассказал журналистам представитель скорой помощи Лондона

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее вице-президент Bank of America Эрин Пианчети была зарезана на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Преступницу, нанесшую Пианчети смертельные ранения, застрелили полицейские.