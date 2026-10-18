США назвали нападение на журналистку на Западном берегу Иордана "актом террора" США призвали Израиль расследовать нападение на журналистку Washington Post

Москва18 окт Вести.Посол США в Израиле Майк Хакаби потребовал от властей страны провести полное и тщательное расследование нападения на фотожурналистку газеты The Washington Post (WP) Хейди Левин на Западном берегу реки Иордан. Об этом он написал в соцсети X.

По словам дипломата, Левин получила серьезные травмы в результате жестокого нападения.

Мы требуем полного расследования, арестов и привлечения к ответственности всех, кто принимал в этом участие говорится в публикации

Нападение на женщину-фотографа дипломат назвал "актом террора, совершенного трусливыми людьми в масках".

Хакаби также отметил, что при работе у Левин были все необходимые журналистские документы.

Ранее WP написала, что на Левин напали израильские поселенцы. По информации газеты, во время столкновений пострадали и некоторые местные палестинцы. Сообщалось, что мэр французской коммуны Онуа-Эмери Бернар Боду также подвергся нападению.