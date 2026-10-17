AFP: французского мэра избили во время его визита на Западный берег реки Иордан

Французского мэра избили во время визита на Западный берег Иордана AFP: французского мэра избили во время его визита на Западный берег реки Иордан

Москва17 окт Вести.Израильские поселенцы напали на европейский дипломатический конвой на Западном берегу реки Иордан, сообщило агентство AFP. Во время нападения был избит мэр французской коммуны Онуа-Эмери Бернар Боду.

Согласно видео, которое есть в распоряжении AFP, поселенцы повалили французского политика на землю рядом с одним из автомобилей конвоя. Сейчас, по данным агентства, жизни Боду ничего не угрожает.

В июне пять государств, в числе которых была и Франция, объявили о введении согласованных санкций в отношении израильтян, которые, по мнению властей этих стран, поддерживают насилие и способствуют ухудшению обстановки на Западном берегу Иордана.

Как сообщал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, на национальном уровне был запрещен въезд во Францию министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, а также "четверым лидерам поселенческих организаций и 21 агрессивному поселенцу".