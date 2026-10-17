Москва17 октВести.Израильские поселенцы напали на европейский дипломатический конвой на Западном берегу реки Иордан, сообщило агентство AFP. Во время нападения был избит мэр французской коммуны Онуа-Эмери Бернар Боду.
Согласно видео, которое есть в распоряжении AFP, поселенцы повалили французского политика на землю рядом с одним из автомобилей конвоя. Сейчас, по данным агентства, жизни Боду ничего не угрожает.
В июне пять государств, в числе которых была и Франция, объявили о введении согласованных санкций в отношении израильтян, которые, по мнению властей этих стран, поддерживают насилие и способствуют ухудшению обстановки на Западном берегу Иордана.
Как сообщал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, на национальном уровне был запрещен въезд во Францию министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, а также "четверым лидерам поселенческих организаций и 21 агрессивному поселенцу".