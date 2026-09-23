Макрон стучал кулаком по трибуне на Генассамблее ООН, говоря о положении в Газе Макрон раскритиковал перемирие в Газе, назвав его "позорным спектаклем"

Москва23 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон эмоционально жестикулировал и стучал кулаком по трибуне во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, рассуждая о сложной обстановке в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Я слышу цинизм некоторых: "Это признание (Палестины - прим. ред.) лишь на бумаге, посмотрите на реальность". Но какое может быть к нам доверие, если мы продолжим бездействовать перед лицом обстановки в Газе? приводит РИА Новости слова Макрона

По мнению президента Франции, действия Израиля в Газе и Ливане являются недопустимыми, а политика израильских властей противоречит национальным интересам страны.

Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху стоило бы проявить мудрость, ответственность и рациональность, заключил Макрон.