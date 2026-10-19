В Канаде женщина была убита во время онлайн-совещания Сотрудницу налогового агентства Канады убили во время онлайн-совещания

Москва19 окт Вести.В Монреале сотрудница Канадского налогового агентства Лейла Бен Салем была убита во время рабочего совещания, проходившего онлайн. Женщина была обнаружена мертвой еще 22 сентября, а 15 октября по подозрению в ее убийстве был задержан Юсеф Муссауи, пишет издание People.

Приехавшие по адресу проживания Бен Салем полицейские обнаружили женщину без сознания, медики констатировали смерть. По заявлению полиции, гибель женщины не связана с домашним насилием, однако, как отмечает издание, точная причина пока не установлена.

People сообщает, что 15 октября по подозрению в убийстве Бен Салем был задержал Юсеф Муссауи, на следующей день суд выдвинул ему обвинения в убийстве первой степени.