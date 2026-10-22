"Автотор": многие наши авто проехали более 150 тыс. километров

В "Автотор" заявили, что многие их автомобили проехали более 150 тыс. км "Автотор": многие наши авто проехали более 150 тыс. километров

Москва22 окт Вести.Многие автомобили, выпущенные холдингом "Автотор", проехали более 150 тыс. км на калининградских дорогах. Об этом ИС "Вести" сообщил директор по электромобильности ООО "Автотор Авто Холдинг" Дмитрий Чемакин.

Многие наши автомобили прошли уже более 150 000 км на калининградских дорогах. И каждая модель убирает недостатки, которые были выявлены в результате эксплуатации ранее заявил Чемакин

Чемакин также отметил, что уровень локализации легких электромобилей, выпускаемых холдингом превысил 80%.

Ранее сообщалось, что калининградский завод "Автотор" готовится к переналадке производства под выпуск автомобилей новых брендов.