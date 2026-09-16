Мужчина из Балашихи приговорен к условному сроку за кражу бензина на 514 тысяч

В Балашихе мужчину осудили за кражу бензина на 514 тысяч через бот каршеринга Мужчина из Балашихи приговорен к условному сроку за кражу бензина на 514 тысяч

Москва16 сен Вести.Жителя Балашихи приговорили к двум с половиной годам заключения условно за кражу бензина на сумму около 514 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

По данным канала, для незаконного получения топлива хитрец прибег к следующей схеме: с помощью знакомого он получил доступ к боту в мессенджере, который помогает оплатить топливо для автомобилей каршеринга. С этим ботом мужчина под видом заправки автомобилей каршеринга оплачивал на АЗС топливо для других машин со счета компании.

Он совершил более 40 таких поездок. Теперь, помимо условного срока, суд обязал его выплатить компании 514 тысяч рублей.