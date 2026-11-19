Москва19 нояВести.В Балашихе Московской области простились с олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира по хоккею Юрием Ляпкиным, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Церемония прощания состоялась в ледовом дворце "Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина", в чаше самой арены. Ляпкину был 81 год, он скончался после инсультанаписали в агентстве
В числе присутствующих оказались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Ю. Е. Ляпкина, а также двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и глава городского округа Балашиха Сергей Лукичев.
О смерти Ляпкина во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба московского хоккейного клуба "Спартак". В клубе выразили соболезнования родным и близким Ляпкина.