Прощание с хоккеистом Юрием Ляпкиным прошло в подмосковной Балашихе

В Балашихе простились с олимпийским чемпионом по хоккею Юрием Ляпкиным Прощание с хоккеистом Юрием Ляпкиным прошло в подмосковной Балашихе

Москва19 ноя Вести.В Балашихе Московской области простились с олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира по хоккею Юрием Ляпкиным, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прощания состоялась в ледовом дворце "Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина", в чаше самой арены. Ляпкину был 81 год, он скончался после инсульта написали в агентстве

В числе присутствующих оказались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Ю. Е. Ляпкина, а также двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и глава городского округа Балашиха Сергей Лукичев.

О смерти Ляпкина во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба московского хоккейного клуба "Спартак". В клубе выразили соболезнования родным и близким Ляпкина.