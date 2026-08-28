В Башкирии отправили за решетку "вора в законе" Омара Уфимского В Москве задержали лидера преступного мира Башкирии Омара Уфимского

Москва28 авг Вести.В Уфе отправили за решетку одного из самых влиятельных в преступном мире "воров в законе", который установил контроль за криминальной средой в Башкирии. Об этом сообщает "АиФ - Уфа".

Операция по задержанию была проведена в Москве сотрудниками ФСБ, затем мужчину доставили в Уфу для проведения следственных действий. На него заведено уголовное по статье – "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Речь идет про известного в криминальных кругах Омара Уфимского говорится в сообщении

Суд в Уфе принял решение отправить его под стражу, сообщили изданию в пресс-службе ФСБ по республике.

Омар Уфимский, он же Омар Бекаев, в начале 90-х годов создал в Уфе группировку, которая контролировала компании, связанные со строительством и нефтепереработкой. После "коронации" в Москве он долгое время оставался одной из ключевых фигур преступного мира.