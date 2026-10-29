Москва29 октВести.Уголовное дело по статье о причинении семилетней девочке смерти по неосторожности возбуждено в Стерлитамаке, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкорстан в мессенджере МАХ.
По предварительным данным, 29 октября 2026 года в квартире в Стерлитамаке во время проведения ремонта на ребенка упал шкаф, что повлекло наступление ее смерти на месте происшествиянаписали в пресс-службе
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу. В настоящее время они ведут допрос родителей, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.