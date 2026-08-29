Полиция Башкортостана задержала подозреваемого по делу о хищении пожертвований

В Башкортостане возбудили дело по факту хищения пожертвований для мечети Полиция Башкортостана задержала подозреваемого по делу о хищении пожертвований

Москва29 авг Вести.В селе Раевский Башкортостана возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Подозреваемый задержан, сообщает МВД по республике.

Злоумышленник проник в мечеть с помощью ключа, оставленного под ковриком. Он похитил пожертвования в размере 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции подозреваемого … 65-летнего жителя поселка Чишмы написано в сообщении МВД

Отмечается, что ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.