В Белгороде повреждены 20 многоквартирных и 2 частных дома

В Белгороде после детонации выбиты стекла в 35 квартирах 20 домов В Белгороде повреждены 20 многоквартирных и 2 частных дома

Москва8 июн Вести.В Белгороде в результате детонации повреждено остекление в 35 квартирах, расположенных в 20 многоэтажных домах, а также в 2 частных домах, сообщил мэр города Валентин Демидов в мессенджере MAX.

Кроме того, повреждены потолочные покрытия и остекление в здании социального объекта.

Никто из людей не пострадал.

На местах работают сотрудники администрации: они помогают жителям, фиксируют повреждения, готовят документы для восстановления.

Демидов напомнил, что нуждающиеся в помощи граждане могут звонить по телефону 112.