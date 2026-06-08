Москва8 июнВести.В Белгороде в результате детонации повреждено остекление в 35 квартирах, расположенных в 20 многоэтажных домах, а также в 2 частных домах, сообщил мэр города Валентин Демидов в мессенджере MAX.
Кроме того, повреждены потолочные покрытия и остекление в здании социального объекта.
Никто из людей не пострадал.
На местах работают сотрудники администрации: они помогают жителям, фиксируют повреждения, готовят документы для восстановления.
Демидов напомнил, что нуждающиеся в помощи граждане могут звонить по телефону 112.