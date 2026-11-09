При ударе дрона ВСУ в Белгородской области погиб велосипедист

В Белгородской области FPV-дрон атаковал велосипедиста, мужчина погиб При ударе дрона ВСУ в Белгородской области погиб велосипедист

Москва9 ноя Вести.В селе Гора-Подол Грайворонского округа в Белгородской области вражеский FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Соответствующее сообщение появилось в мессенджере MAX.

В городе Грайворон при взрыве дрона разбиты стекла и кузов автомобиля. В селе Глотово FPV-дрон взорвался во дворе частного дома — посечены крыши двух хозпостроек отмечается в сообщении

В оперштабе выразили соболезнования семье погибшего.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины 139 раз атаковали Белгородскую область.