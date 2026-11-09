Москва9 нояВести.В селе Гора-Подол Грайворонского округа в Белгородской области вражеский FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Соответствующее сообщение появилось в мессенджере MAX.
В городе Грайворон при взрыве дрона разбиты стекла и кузов автомобиля. В селе Глотово FPV-дрон взорвался во дворе частного дома — посечены крыши двух хозпостроекотмечается в сообщении
В оперштабе выразили соболезнования семье погибшего.
Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины 139 раз атаковали Белгородскую область.