За сутки над Белгородской областью сбили 98 беспилотников ВСУ

За сутки ВСУ 139 раз атаковали Белгородскую область, пострадавших нет За сутки над Белгородской областью сбили 98 беспилотников ВСУ

Москва9 ноя Вести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев привел данные об оперативной обстановке в регионе. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 139 раз атаковали территорию Белгородской области.

Отмечается, что удары пришлись по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.

Противовоздушная оборона сбила 98 вражеских БПЛА. Погибших и пострадавших за прошедшие сутки нет.

Противник совершил 9 обстрелов с применением артиллерии. Также 15 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА отмечается в сообщении в MAX 9 ноября

Также Александр Шуваев уточнил, что при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде ночью 7 ноября смертельные ранения получил мужчина. Помимо этого, в больнице умер мужчина, пострадавший при атаке дрона в селе Нижняя Серебрянка 31 октября.