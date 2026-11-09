Москва9 нояВести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев привел данные об оперативной обстановке в регионе. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 139 раз атаковали территорию Белгородской области.
Отмечается, что удары пришлись по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.
Противовоздушная оборона сбила 98 вражеских БПЛА. Погибших и пострадавших за прошедшие сутки нет.
Противник совершил 9 обстрелов с применением артиллерии. Также 15 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛАотмечается в сообщении в MAX 9 ноября
Также Александр Шуваев уточнил, что при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде ночью 7 ноября смертельные ранения получил мужчина. Помимо этого, в больнице умер мужчина, пострадавший при атаке дрона в селе Нижняя Серебрянка 31 октября.