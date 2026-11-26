Москва26 нояВести.Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
Уточняется, что ЧП произошло в городе Грайворон.
В результате детонации дрона мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей плеча и бедра, у его супруги — осколочные ранения мягких тканей головы и ногговорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX
Пострадавшие были эвакуированы сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, супругам оказывается помощь в Грайворонской больнице.