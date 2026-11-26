Супруги ранены при ударе беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области муж и жена пострадали при атаке БПЛА Супруги ранены при ударе беспилотника в Белгородской области

Москва26 ноя Вести.Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что ЧП произошло в городе Грайворон.

В результате детонации дрона мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей плеча и бедра, у его супруги — осколочные ранения мягких тканей головы и ног говорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX

Пострадавшие были эвакуированы сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, супругам оказывается помощь в Грайворонской больнице.