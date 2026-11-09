Машина и соцобъект атакованы в Белгородской области, есть пострадавшие

Два человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области Машина и соцобъект атакованы в Белгородской области, есть пострадавшие

Москва9 ноя Вести.В результате ударов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль около поселка Ракитное, мужчина получил слепое осколочное ранение ноги. После оказания помощи в Краснояружской ЦРБ пациента планируют транспортировать на лечение в областной центр.

В Краснояружскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала от атаки дрона на социальный объект в поселке Красная Яруга говорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX

Уточняется, что у пострадавшей диагностировали акубаротравму, женщина продолжить лечиться амбулаторно.