Москва9 нояВести.В результате ударов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека, сообщили в региональном оперативном штабе.
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль около поселка Ракитное, мужчина получил слепое осколочное ранение ноги. После оказания помощи в Краснояружской ЦРБ пациента планируют транспортировать на лечение в областной центр.
В Краснояружскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала от атаки дрона на социальный объект в поселке Красная Яругаговорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX
Уточняется, что у пострадавшей диагностировали акубаротравму, женщина продолжить лечиться амбулаторно.