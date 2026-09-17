Супруги из Белгородской области ранены при ударе БПЛА по автомобилю

В Белгородской области в результате атаки дрона пострадала семейная пара Супруги из Белгородской области ранены при ударе БПЛА по автомобилю

Москва17 сен Вести.В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю пострадали муж и жена, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В Краснояружском округе на участке автодороги Отрадовский – Красная Яруга дрон ВСУ ударил по автомобилю отмечается в публикации

У мужчины – множественные осколочные ранения спины, рук и ног, у женщины, предварительно, акубаротравма.

Бригада скорой помощи везет их в городскую больницу №2 Белгорода для обследования.

Машина повреждена.