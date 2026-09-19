Мужчина получил ранения и контузию из-за детонации дрона в Белгородской области

В Белгородской области от детонации БПЛА пострадал мужчина Мужчина получил ранения и контузию из-за детонации дрона в Белгородской области

Москва19 сен Вести.Оперштаб Белгородской области сообщил в MAX, что под удары ВСУ 19 сентября попали три муниципалитета.

В Шебекинском округе в селе Архангельское пострадал мужчина. Он получил слепые осколочные ранения голени, стоп и контузию глаз в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно. Пострадавшему оказывают помощь и готовят к отправке в областную клиническую больницу. На месте атаки также поврежден автомобиль.

В селе Ивановка Шебекинского округа при ударе дрона повреждена машина. В городе Валуйки беспилотник ударил по грузовому автомобилю — у транспортного средства разбита кабина сказано в сообщении

Также в Валуйском и Грайворонском округах из-за детонации БПЛА разбиты стекла ГАЗели и повреждены остекление и забор частного дома.